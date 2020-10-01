مدينة طور سيناء تستعد لتنفيذ خطة إخلاء آمن

أجرى أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بحضور العاملين بمجلس مدينة طور سيناء، لوضع خطة التدريب على خطط الإخلاء الأمن لمبنى الوحدة المحلية في حال وقوع أزمات، للحفاظ على الأرواح.

وجرى خلال الاجتماع تحديد وتوزيع المهام على لجنة السلامة والصحة المهنية بمجلس المدينة، وتوعية العاملين بطرق الإخلاء الأمن والحفاظ على المستندات الهامة وقت الإخلاء.

وقال رئيس مدينة الطور، إنه سيجري عدة تجارب إخلاء مفاجئ في أوقات مختلفة من يوم العمل، للوصول لأسرع وقت للإخلاء الأمن، وتقييم كل تجربة لتدارك الملاحظات، والوصول لأعلى درجات الأمان على الأرواح والمال العام والمستندات الهامة بالمدينة.

وأوضح رئيس المدينة أن مثل هذه التجارب، تهدف إلى تنمية القدرة لدى العاملين على التوازن النفسي، وحماية أنفسهم مع تحمل مسؤولية الحفاظ على المصلحة العامة، من خلال حماية المستندات الهامة.