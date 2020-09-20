"فودة": وضع مدينة الطور على خريطة السياحة العالمية

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية في مدينة الطور، اليوم الأحد، لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات التنموية والخدمية، الجاري تنفيذها، تمهيداً لافتتاحها خلال الفترة القادمة، بحضور عدد من الوزراء.

وتابع المحافظ، خلال الجولة، التشطيبات النهائية بشارع 306، والذي يتضمن إنشاء 24 محلاً تجارياً حضارياً، وخيام لعرض المنتجات البدوية لأهالي مدينة الطور وزائريها، وتوفير 120 فرصة عمل للشباب، بينهم 24 فرصة عمل مباشرة، و96 فرصة عمل غير مباشرة.

كما تفقد المحافظ ميدان "أفريقيا"، ومركز دعم وتمكين المرأة، والذي شهد رفع كفاءة الغرف الفندقية بدار الضيافة، والانتهاء من تطوير كورنيش المدينة، وميدان النصر، وشاطئ الفيروز.

وقال المحافظ إن هذه المشروعات ستحول وجه مدينة طور سيناء لتكون مدينة سياحية، وتحقق طفرة تنموية لم تتحقق فيها من قبل، وتمهد مرحلة التطوير الأولى للمدينة لوضعها على خريطة السياحة العالمية.

وأعلن المحافظ عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير مدينة الطور، في بداية أكتوبر المقبل، وتتضمن هذه المرحلة صيانة وتطوير المسرح الصيفي، لنشر الثقافة وتنمية الوعي الثقافي خاصةً لدى الشباب، وإنشاء فرق للفنون الشعبية من مواهب المدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظة للمشروعات والتنمية، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.