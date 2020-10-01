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فتاتان تتهمان والدهما بالتعدي عليهما جنسيا.. الأم تنفي والنيابة تحقق

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نظيمه البحرواي
01:26 م | الخميس 01 أكتوبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

تباشر نيابة الحسينية اليوم، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية التحقيق، في واقعة اتهام فتاتان لوالدهما بالتعدي عليهما جنسيًا، إذ قررت تحويل الفتاتين إلى الطب الشرعي للتأكد من صحة أقوالهما من عدمة، كما يمثل الأب أمام النيابة للتحقيق معه.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بتلقي المركز بلاغًا من فتاتيتن "20 عامًا و18 عامًا"، مقيماتان بدائرة المركز، يتهمان والداهما " حارس عقار" بالتعدي عليهما جنسيًا.

وتبين من التحريات وجود خلافات بين الفتاتين والأب، وسبق أن تركت إحداهما المنزل لفترة من الوقت ثم عادت، وأفادت الأخرى بأن والدها يحاول إجبارها على الزواج من أحد الأشخاص.

وبسؤال شقيقتهما الثالثة ووالدتهما، نفيتا صحة الاتهامات التي وجهتها الفتاتان للأب.

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