المتر يبدأ من 2995 جنيها.. خريطة مواقع الاستثمار بالعلمين الجديدة

حصلت "الوطن" على نسخة من خرائط المواقع المقترحة للاستثمار بمدينة العلمين الجديدة، والتي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشكل دوري، وتنوعت الأنشطة المطروحة بين سكني، وأنشطة خدمية متكاملة وفندق.

وأوضحت الخرائط التي تنفرد "الوطن" بنشرها، المواقع المقترحة لكل نشاط، والتي تراوحت أسعارها بين 2995 جنيها، وحتى 8535 جنيها للمتر.

وحسب الخرائط، فالقطعة الأولى المطروحة بمدينة العلمين الجديدة، تبلغ مساحتها 10858 مترا، وسعر المتر الواحد بلغ 8535 جنيها، ونشاطها فندق.

وجاءت القطعة الثانية عبارة عن 4 قطع مقسمة على مساحتين بأنشطة عمرانية متكاملة، الأولى تقع على مساحة 4 أفدنة، وتبلغ قيمة المتر المربع منها 2995 جنيها للمتر، ومدة التنفيذ 4 سنوات، بينما تقع القطعة الثالثة والرابعة على مساحة 36 فدانا، بسعر 3935 للمتر الواحد.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أنّ وزارة الإسكان مُمَثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعي" للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2، فى 11 مدينة جديدة (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة)، وذلك حتى منتصف أكتوبر الحالي.

وكان وزير الإسكان، أوضح أنّ الطرح يأتي في إطار خطة الوزارة لتوفير أكبر عدد من الأراضي كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع في تملك الأراضي، ومحاربة المتاجرة بالأراضي من خلال وفرة الأراضي المطروحة.