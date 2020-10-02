بريد الوطن.. لا مستحيل في هذا الزمن

فى حياتنا اليومية نسمع الكثير من حكايات أبطالنا البواسل، سواء كانوا ضباط الجيش أو الشرطة، ليس هذا فقط، بل نراها تُجسَّد لنا عبر شاشات التليفزيون والمنصات الإلكترونية المختلفة من خلال الأعمال الدرامية، ولكن أبطالنا الذين أتحدث عنهم اليوم هم أبطال من نوع مختلف بعض الشىء، فهم يتميزون بأرواحهم الجميلة التى يتغلبون بها على مرض من أصعب الأمراض التى تواجه الإنسان على مرّ الأزمنة، وأقدّم الشكر لجموع العاملين بمستشفيات السرطان فى مصر لمساعدة المريض على سرعة الشفاء والعودة للحياة الطبيعية دون وجود أية آثار عليه من هذا المرض وما يقدمونه لهم من دعم نفسى ومعنوى كبير من أجل هذا.

أكتب لكم مقالى هذا يا سادة فى أعقاب ما قرأته فى الصحف عن جموع المرضى الذين تم شفاؤهم بحمد الله وعودتهم للحياة، وخصوصاً من شق طريقه فى تحقيق هدفه الذى يسعى من أجله مثل البطل الذى تم شفاؤه وشق طريقه فى مجال التمثيل وأصبح عاملاً أساسياً فى الدراما المصرية، فشاهدناه فى أعمال كثيرة فى رمضان وغيره. وهذه يا أعزائى رسالة واضحة اللهجة بكل المقاييس موجهة لكل من لا يزال فى مرحلة العلاج بألا ييأس ويحاول ويسير على الدرب بخطى ثابتة فى العلاج، وقبل كل شىء لا تيأسوا من روح الله، فهو أول من يمد لنا يد المساعدة فى تحقيق مساعينا نحو النجاح.

ياسمين مجدى عبده

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