بريد الوطن.. ثقوب سوداء في محيط العقل

العقل حاوية مطاطة تتسع لكل الحكايا، ولا يضيق أبداً بشئوننا التافهة، وباستطاعته مط الروايات الصغيرة ليجعل منها جبلاً من القصص تملأ حواشيه الواسعة، فإذا لم يجد طحناً، أعاد اجترار الأحداث البعيدة ليشغلنا عن اللحظة المعاشة، فيذكرك بمعركة دارت بينك وبين صديق تلقيت فيها أول صفعة، أو يجسد من هلام ذاكرتك وجه امرأة تركتك عند أول محنة، أو يفتح نافذة على مخاوف غدك، فيذكّرك باختبار قاسٍ عليك اجتيازه أو مقابلة مرتقبة ترتجف لها أوصالك أو سفر إلى مجهول ستضطرك الظروف إليه.

والتحكم فى النشاط العقلى أمر شاق للغاية، وإن كان مفيداً، لأن العقل يأخذك غالباً إلى بقع مظلمة تدور فى رحاها ساعات وساعات، لتخرج منهك القوى خائر العزم، وكأنك خارج للتو من معركة حامية الوطيس مع غريم بئيس.

ربما تكون تربيتنا الخطأ التى جعلتنا ننظر إلى نصف المرآة المكسور، وإلى بشاعة الشرخ لا إلى جمال السور. ربما تكون نظرتنا الناقدة الناقمة لاكتشاف ثغرات فى الرسم وسبعة فروق بين لوحتين هى التى حرمتنا نعمة تذوق جمال الزهرة فى محيطها الشوكى والشمس فوق بساطها القرمزى، فنحن قوم نبادر طواعية إلى تأويل النص والقفز فوق الحروف لانشغالنا الدائم بإثبات استنتاجاتنا السوداوية المحبطة.

عبدالرازق أحمد الشاعر

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