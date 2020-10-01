أمين "مستقبل وطن": شعبية المرشحين وقدرتهم على الحشد أساس اختيارهم بالقائمة

أكد المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، مرشح القائمة الوطنية بقطاع الجيزة والصعيد، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك قامات برلمانية وسياسية كبيرة غابت عن القائمة الوطنية فى الاختيار، بسبب قلة العدد بالقوائم، ووجود النسب الدستورية للفئات، مثل المرأة والشباب وذوى الإعاقة، مشيراً إلى أن مقاييس اختيار المرشحين تعتمد على شعبية كل منهم، وحسن السيرة والخبرة والنشاط السياسى، وقال فى حواره مع «الوطن»، إن الاختيارات خضعت لقواعد ومقاييس عديدة، والمنافسة ستكون شرسة، خاصة أن عدداً كبيراً من النواب الحاليين يخوضون الانتخابات على المقاعد الفردية كمستقلين.

هل تم اختيار أفضل العناصر لقائمة «من أجل مصر»؟

- اختيار مرشحى القائمة الوطنية تم بالتنسيق مع الأحزاب المشاركة وتم اختيار العناصر بشكل دقيق، وبناء على معايير دقيقة جداً أبرزها شعبية كل منهم وحسن السمعة والكفاءة والخبرة السياسية، وهذا ليس معناه أن من لم يتم اختيارهم لا تنطبق عليهم تلك المعايير، ولكنّ هناك قيوداً عديدة، منها قلة عدد القوائم وهذا لم يساعد على ترشح الجميع فى القائمة، وهناك قامات سياسية وبرلمانية كبيرة بالفعل غابت عن القائمة ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، ولكنّ هناك قيوداً على الاختيار منها، النسب الدستورية للفئات المختلفة من شباب وعمال وفلاحين ومرأة وأقباط ومصريين بالخارج، ما سبب تضييقاً كبيراً فى دائرة الاختيار، كما أن القدرة على الحشد والمشاركة كانت من المعايير المهمة.

ولماذا غابت القامات التى تتحدث عنها؟

- هناك بعض الشخصيات والقامات من أصحاب الخبرة والتخصص ولكن قدرتهم على التحرك الانتخابى والحشد أو السياسة لا يجيدون التعامل معها، ولهذا السبب خصص الدستور والقانون نسبة من المعينين 5% للسيد رئيس الجمهورية، ومن الجائز أن بعض الأسماء التى لم تأت بالقائمة تكون ضمن التعيينات.

وكيف ترى المنافسة على الفردى مع ترشح نواب حاليين أمام مرشحى «مستقبل وطن»؟

- المقاعد الفردية تشهد منافسة شرسة، وهناك أكثر من مرشح كان ينطبق عليهم شروط اختيار الحزب، ولكن هناك معايير أخرى دقيقة ترجح كفة مرشح عن الآخر وبشكل عام المنافسة الانتخابية أبرز أشكال الديمقراطية والناخب صاحب القول الفصل، والقدرة على الحشد أحد أبرز مقاييس الاختيار، وعموماً الصندوق هو الفيصل ونحترم جميع المنافسين وندعم مرشحينا.

تمثيل المرأة ربما هو الأكبر فى تاريخ المرأة المصرية فى مجلس النواب، ما تعليقك؟

- الرئيس السيسى هو الداعم الأكبر للمرأة فى كافة المناسبات، لأنها أثبتت قدرتها السياسية وكانت فى مقدمة الصفوف والأكثر عدداً فى معظم الانتخابات السابقة ولذلك عكس الدستور والقانون هذا الزخم لتمثيل المرأة حتى يكون عدد النائبات ربع البرلمان المقبل، ويؤكد زيادة عدد المرشحات المستقلات وخوضهن المنافسة على المقاعد الفردية، على أن هناك تغييراً سياسياً كبيراً، ومن المتوقع أن يشهد البرلمان المقبل 2021 أكبر تمثيل للمرأة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر.

وكيف ترى عقد جلسة عامة لمجلس النواب الحالى رغم ترشح عدد كبير من أعضائه الحاليين؟

- رسمياً لم يتم بدء الدعاية ولا إعلان الأسماء رسمياً، كما أن المجلس الحالى مستمر حتى شهر يناير المقبل لاستكمال مدته الدستورية والأمر هو استحقاق دستورى، ورغم أن انعقاد دور سادس سابقة برلمانية، فإنه أمر لا يتعارض مع الدستور، الذى حدد مدة مجلس النواب بـ5 سنوات، لكنه لم يحدد عدد دورات الانعقاد سواء 6 أو أكثر.

تمثيل الشباب والأقباط والفلاحين

القوائم الوطنية تتضمن تمثيل كافة الفئات تقريباً من عمال وفلاحين وأقباط ومصريين بالخارج والشباب، وهو أمر مهم أن يكون هناك ممثلون لكل الفئات، إضافة إلى التعيينات التى يقوم بها رئيس الجمهورية وهو ما يعنى شمول التمثيل للجميع تحت قبة البرلمان.