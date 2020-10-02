وزيرة الثقافة تشهد عرضا فلكلوريا للقومية للفنون الشعبية بالإسكندرية

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عرضا فلكلوريا نظمه قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومن تقديم الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده بمسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

جاء ذلك عقب افتتاح الوزيرة معرض الإسكندرية للكتاب، وفى إطار متابعة خطة العودة التدريجية للأنشطة الثقافية والفنية فى المحافظات، طبقا للإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا، وبحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأشادت الوزيرة، بالمستوى الفني الراقي للفرقة، مؤكدة أنها باتت أحد الدعائم الهامة للحفاظ على الموروث الفني الذي يمثل جزءا أصيلا من تراث الوطن، مشيرة إلى أهمية دور الثقافة والفنون في بناء مجتمع مستنير قادر على مجابهة التحديات الفكرية، مؤكدة أن التراث والفلكلور أحد دعائم صون الهوية المصرية.

تضمن الحفل مجموعة من التابلوهات الفنية والاستعراضية التى تعبر عن التراث الشعبى وترتبط بالوجدان الجمعى المصري منها "أم الخلول ـ البمبوطية ـ العصايا ـ الحصان ـ الأغاني ـ الغوازى ـ الفتوات - الموشح - المجوز" وغيرها.

وصاحب الفرقة أوركسترا الفنون الشعبية بقيادة المايسترو محمد أبو اليزيد.