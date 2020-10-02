تعرف على الفئات العمرية المستهدفة لتعلم اللهجة المصرية في الخارج

تطوير المهارات اللغوية لدى الأطفال من المقيمين بالخارج، سواء كان عن طريق الاستماع والتحدث والقراءة وكتابة، ودعم قدراتهم على التواصل والحفاظ على الهوية المصرية، من خلال تعزيز القيم وفق معايير حديثة تتلاءم مع طبيعتهم من أهم الأساسيات التي تهتم بها السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

حرصت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على استهداف فئة عمرية من أبناء المصريين في الخارج، لتعلمهم اللغة العربية، وذلك من خلال تصميم التطبيق بصورة حديثة من خلال استخدام ألوان جذابة وبراقة وشخصيات ورسوم متحركة عصرية وتصميمات 3D، مع إدخال عناصر تصميم مستوحاه من بيئتنا وتراثنا المصري، وذلك حتى تكتمل هذه التجربة التعليمية الشيقة، ويرصد التقرير التالي الفئة المستهدفة:

ثلاثة مستويات مختلفة تغطي ثلاثة فئات عمرية

- المستوى الأساسى (3-6 سنوات).

- المستوى المتوسط (6-9 سنوات).

- المستوى المتقدم (9-12 سنة).

- تطوير المحتوى ليخدم القدرات المختلفة لكل فئة عمرية ويشمل محتوى شيق تفاعلي من خلال تقديم الأحرف والكلمات وقصص وأغانى بالغة العربية مع مجموعة كبيرة من الأنشطة التفاعلية والشيقة للأطفال، التي تساعدهم في التعلم والتعرف على بلدهم وتقاليدها بطريقة ممتعة، وفقا لطرق علمية مدروسة.

- الكلمات يتم تقديمها فى مواقيت محددة ويتم تكرارها لعدد معين من المرات حتى يستطيع الأطفال تذكرها واستخدامها فيما بعد في تكوين العبارات والتواصل بشكل عام.

- يوفر التطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي الذي يُمكن الأطفال من استخدام خاصية الـ chat bot في محادثات حقيقية تدعم مهاراتهم بالتواصل.

- استخدام مفهوم الـGamification لتحفيز الأطفال وتشجيعهم عل التعلم من خلال الألعاب المختلفة والمسابقات وجمع النقاط والفوز بالهدايا المختلفة.

مبادرة "اتكلم مصري" تستهدف ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية، كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.