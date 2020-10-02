آخر أخبار مصر.. تخفيض رسوم المواصلات للمسنين والعلاوات مع معاش أكتوبر

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التضامن تعلن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام 50% لكبار السن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق الـ60 عاما، وتشمل تلك المواصلات "المترو، أتوبيس النقل العام، قطارات السكة الحديد"، وذلك بالإضافة إلى إعفاء المسنين فوق الـ70 عاما من كافة رسوم تذاكر وسائل النقل العام والمواصلات.

تطبيقات في المدارس على دروس البرامج التعليمية

قال رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، إن نظام الدراسة بالمدارس يعتمد على آلية الاعتماد على البرامج التعليمية في العام الدراسي الجديد، والتي تتمثل في أن مدرس المدرسة لن يشرح الدروس، ولكن سيعطي تطبيقات عما تعلمه الطالب من دروس في القنوات التعليمية.

صرف العلاوات الخمس على المعاش خلال أكتوبر

أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن شهر أكتوبر الحالي سيشهد صرف العلاوات لعدد كبير من الموظفين على المعاش، بالإضافة إلى إدخال 1273 صحفيا ضمن قائمة المستحقين للعلاوات الخمس، خلال شهر أكتوبر، وتعديل معاشات هؤلاء الصحفيين مع صرف المتجمد لهم من العلاوات الخمس إلى جانب صرف الدفعة الأولى المستحقة لهم بأثر رجعي.

الحكومة تنفي ربط دفع مصروفات المدارس بالحصول على الكتب

نفى مجلس الوزراء، شائعة ربط المصروفات الدراسية بالحصول على الكتب، بعدما تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما أكد مجلس الوزراء، عدم إصدار قرارات بهذا الشكل.

تسليم الأراضي السكنية الأكثر تميزا بمدينة 6 أكتوبر الاثنين المقبل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم الأراضي السكنية الأكثر تميزا بمدينة 6 أكتوبر الاثنين المقبل، ويستمر التسليم حتى الاثنين الموافق 14 أكتوبر الجاري.