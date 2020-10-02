عودة خدمة الإنترنت والمحمول لجنوب سيناء بعد انقطاع 4 ساعات

تعرضت مدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، لانقطاع مفاجئ لشبكات الإنترنت و المحمول، والتليفونات الأرضية دام لأكثر من 4 ساعات.

وقال مصدر بالشركة المصرية للاتصالات إن انقطاع شبكات الإنترنت والمحمول حدث بسبب قطع مضاعف في كوابل الفايبر من الاتجاهين، وأثر على جميع مدن المحافظة.

وأكد المصدر إنه جرى الدفع بفريق من الفنيين لإصلاح العطل، وعادت الشبكات للعمل عقب الانتهاء من إصلاح العطل.