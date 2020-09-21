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مطار القاهرة الدولي يستقبل 148 رحلة خلال الـ 24 ساعة الماضية

كتب:

أيمن حمزة
07:24 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل 148 رحلة خلال ال 24 ساعة الماضية

مطار القاهرة الدولي يستقبل 148 رحلة خلال ال 24 ساعة الماضية

استقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار يوم أمس الأحد، 74 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها 7500 مسافر، كما غادر المطار 74 رحلة سفر أقلت على متنها 9870 راكبا من مختلف الجنسيات إلى عدة وجهات، أوروبية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، مغادرة ووصول حوالي 17298 راكبا على متن 148 رحلة جوية، سيرتها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت عن تسيير 27 رحلة جوية اليوم الاثنين بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، لندن، أبوظبي، ميلانو، إسطنبول، نيروبي، الخرطوم، بيروت، البحرين، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الشارقة، و3 رحلات جوية إلى كل من دبي، جدة، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة جوية إلى الأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3100 راكب من جنسيات مختلفة.

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