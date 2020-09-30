مطار القاهرة الدولي يستقبل 196 رحلة خلال الـ24 ساعة الماضية 

أستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار أمس الثلاثاء، 99 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها حوالي 11 ألف مسافر من جنسيات مختلفة، كما غادر المطار 97 رحلة سفر أقلت على متنها 15 راكبا، إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن صالات السفر و الوصول شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية، كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية مقارنة بالأيام الماضية ، وذلك بمغادرة ووصول نحو 26 ألف راكب على متن 196 رحلة جوية، سيرتها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وسيرت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران اليوم 34 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بيروت، نيويورك، أبوجا، المدينة المنورة، بغداد، عمان، الرياض، بالإضافة إلي 3 رحلات جوية إلي كل من دبي، جدة، ورحلتين جويتين إلي كل من أبوظبي، الدمام، اسطنبول، و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلي شرم الشيخ، ورحلتين إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، طابا، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4400 راكب.

وكانت الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران، استقبلت الطائرة الثانية عشر والأخيرة من طراز A220-300 بحروف تسجيل SU-GFI والتي تسلمتها مصر للطيران من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا من أجمالي 12 طائرة، تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام تباعًا، وذلك في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية.

وكان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، صرح أنه من المتوقع أن يحقق أسطول الطيران المصري الذي يخدم مصر خلال السنوات ال20 المقبلة نمواً بمعدل ضعفين ونصف (2.5) بالنسبة للطائرات عريضة الهيكل وطائرات الممر الواحد .

وكان الطيار عمرو أبو العنيين رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية، صرح أن مصر للطيران تعتبر أول ناقل جوي مشغل للطرازين الايرباص A320Neo وA220-300 معا داخل أسطولها علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا.

جدير بالذكر أن طائرة مصرللطيران من طراز 300-A220 سعة مقعدية 140 راكبًا وخدمات الانترنت علي متن الطائرة، وراحة فائقة للعملاء، كما تتسم بنوافذها الكبيرة فى كل صف مقاعد، حيث ضوء طبيعى أكبر لكل مسافر، وتعمل الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا على تعزيز رفاهية الركاب.