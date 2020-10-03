سامي عبدالعزيز: المصريون على يقين أنهم يتعاملون مع رئيس صادق

علق سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام السابق، على احتفالات المواطنين في ميادين مصر بمناسبة الذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر، قائلا: "إن عام 2013 هو إعادة الأمور لمصر بعد أن وقعنا في الإخوان"، مضيفا "والله إن لم أجد ما أكله صباحا ومساء يكفي أن أشعر بالأمن والأمان، هذه القيمة لا تقدر بكنوز العالم".

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن احتفالات الجمعة وخروج المصريين بالميادين هو تأكيد على أن البناء النفسي الداخلي والواقع الفارض نفسه مهما كانت محاولات الفبركة والتضليل.

وأوضح أن الرئيس السيسي أرسى 3 قواعد، وهي المصارحة والمواجهة والجرأة في العرض، متمنيا من المسؤولين عدم قولهم الجملة الشهيرة "بناء على توجيهات الرئيس"، معقبا أن الرئيس أصبح يناقش مشكلات ويضع حلول، بينما من المفترض أن يبادر المسؤولين في الشارع بكشف المشكلات.

وتابع: "أشعر بأن البعض عن قصد أو عن جهل وكأنهم يشوهون إنجازات الرئيس بتخاذلهم وبأيديهم المرتعشة"، مؤكدا أن المصريين على يقين أنهم يتعاملون مع رئيس صادق.