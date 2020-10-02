عمرو أديب: الإخوان يحتقرون الشعب ولا يعرفون عنه شيئا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما أسمته جماعة الإخوان الإرهابية بجمعة الغضب الثانية، لم تشهده مصر اليوم، موضحًا: "بيتريقوا على الناس اللي بيحتفلوا بنصر أكتوبر، لكن مش بيتكلموا عن اللي ماحصلش".

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر" أن "الإخوان قالوا إن كل الناس دي اتدفع فيها فلوس، طب وباقي الناس اللي نزلت في المحافظات؟!".

وتابع عمرو أديب: "الإخوان يريدون أن يضربونا دون أن ندافع عن أنفسنا، وأرى أن الناس تريد توجيه رسالة معينة تعبر عن نفسها ولم ترد الاحتفال فقط".

وأكد "أديب" أن "كون وجهة نظر الإخوان أن الشعب المصري بينزل بالفلوس، تبقى بتحتقر الشعب ده جدًا وماتعرفش عنه حاجة؛ لأن لهم رأي، وعاوزين يكملوا ويستحملوا، مش ممكن مايبقاش فيه غير الناس اللي بتنزل تمشي في الشوارع الضيقة، بمراكز وقرى مصر اللي لهم صوت".