عمرو أديب: الإخوان تلقوا عدة ضربات قاضية و"بقى شكلهم عرة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الـ15 يومًا الماضية، جرى خلالها ضرب كل رموز الإخوان في الخارج، مضيفًا: "عمرهم ما اتضربوا زي ما اتضربوا السنة دي، وتعرضوا لخيانات غير طبيعية من الداخل".

وأضاف "أديب" خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "MBC مصر": "لازم يفكروا في مين اللي بيسرب، حتى شؤونهم الشخصية تم تسريبها، وتلقوا عدة ضربات قاضية وبقى شكلهم عرة".

وأشار عمرو أديب، إلى أن التسريبات الأخيرة للمقاول الهارب محمد علي، والتي نشرها موقع "العربي الحديث" كشف فيها صورة صديقه، وهو الطرف الآخر للمحادثة، مؤكدًا: "في حاجات طالعة من عندهم، بيخلصوا على بعض، وبيصفوا بعض، وحالتهم سيئة جدًا".

وشدد "أديب" على أن أفراد جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين خارج مصر لا يشعرون بمعاناة المواطن المصري: "عايشين في كوكب تاني وعندهم اهتمامات وترتيبات زي الجنسية والإقامة، على فكرة ده مش غاندي ولا نيلسون مانديلا ولا عرابي، هم تجار، ومش عاوزينا نحل مشكلة، لكن عاوزينا نجيب عاليها واطيها".