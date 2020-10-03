"الري": انتهاء تبطين 6180 كم من الترع في 2022

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مشروع تبطين وتطهير الترع من أهم المشروعات القومية حاليًا، كما يعد أول تطوير حقيقي للقنوات والترع منذ إنشائها في عهد محمد علي، موضحا أن ذلك سيكون له مردود اقتصادي وبيئي جيد.

وأضاف "السباعي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أن المقصود بتبطين وتأهيل الترع هي وضع طبقة من "الدبش" والخرسانة، بهدف توسيع المياه بالكميات والنوعية والتوقيت المناسب لحل الكثير من المشكلات سواء الري أو تلبية الاحتياجات المائية لكل الاستخدامات.

وأشار إلى أن المشروع من شأنه توفير فرص العمل بين الشباب، كما أن له مردود بيئي جيد وتقليل نسبة التبخر وتقليل الاحتياجات للتطهيرات المستخدمة سنويًا، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع تنتهي في منتصف 2022 بأطوال 6180 كم على مستوى الجمهورية، ونستهدف الترع ذات القطاعات الصغيرة المتعبة وقاعها أقل من 6 أمتار.