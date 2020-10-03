رغم بلوغه 90 عاما.. كلينت إيستوود يمثل ويخرج وينتج فيلما جديدا

يثبت دائما أنّ العمر مجرد رقم، فكلما مرّ عليه الزمن يزيد إبداعه، ويؤكد بأعماله أنّه ما زال قادرا على العطاء للشاشة، فصانع السينما كلينت إيستوود، 90 عاما، لا يزال يقدم المزيد للفن السابع، وآخر المشاريع التي تم الإعلان عن مشاركته فيها فيلم Cry Macho.

سيقوم كلينت إيستوود الحاصل على 4 جوائز أوسكار، بإخراج وإنتاج والتمثيل في الفيلم بحسب موقع Variety.

سيقوم Al Ruddy وJessica Meier بالإنتاج، جنبًا إلى جنب مع تيم موور وإيستوود، ويستند المشروع إلى رواية كتبها ن. ريتشارد ناش.

ولد كلينت إيستوود 31 مايو 1930 في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، ويعتبر واحد من أهم صناع السينما في هوليود، شارك في إخراج وإنتاج والتمثيل في عدد من الأفلام المميزة.

وخلال مشواره الفني ترشح "إيستوود" لعدد كبير من الجوائز بينها 11 ترشح أوسكار، وحصد منها 4.

في عام 1993 حصد جائزتي أوسكار في فئتي أفضل فيلم وأفضل مخرج عنUnforgiven .

وفي عام 2005، حصد جائزتي أوسكار عن إخراجه وإنتاجه فيلم Million Dollar Baby.

وترشح كلينت إيستوود لـ 12 جائزة جولدن جلوب، وحصدها 3 مرات عن إخراجه أفلام Bird ،Unforgiven وMillion Dollar Baby .

وفي عام 1988 قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

وترشح كلينت إيستوود 3 مرات لجائزة بافتا، وترشح 6 مرات لجائزة أكاديمية أفلام الخيال العلمي والفنتازيا والرعب، بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم تكريمه بجائزة إنجاز الحياة المقدمة من معهد الفيلم الأمريكي.

وحصد كلينت إيستوود جائزة الإنجاز الإبداعي مدى الحياة، والتي تقدم لكل فنان أضاف الكثير إلى صناعة السينما على مدار مشواره الفني، مقدمة من نقابة ممثلي الشاشة في أمريكا.