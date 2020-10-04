من الرئاسة للنواب.. طبيب جراح يبحث عن مقعد للمرة الثانية بالبرلمان

امتلك شهرة واسعة في الوسط الطبي، كونه كان ضمن الفريق المعالج للمفكر الراحل فرج فودة، ثم أصبح أستاذ الجراحة في معهد الأورام القومي وعميده الأسبق لاحقا، ليتجه إلى السياسة، ويقرر خوض سباق انتخابات الرئاسة عام 2012، لكنه لم يتمكن من جمع التوقيعات المطلوبة، وبعد 3 أعوام، نافس على أحد مقاعد مجلس النواب، ليلقى المصير نفسه، ليعود مجددا إلى الماراثون الانتخابي هذا العام.

الدكتور مدحت خفاجي، أحد المرشحين المتنافسين على المقاعد الثلاثة للدائرة السادسة بمحافظة القاهرة "أول وثاني مدينة نصر ومصر الجديدة"، حيث إنه عضوا بحزب الوفد، والذي سبق له الترشح للدورة الماضية في 2015، لكنه لم يفز بها، وسبقها تجربته عام 2012 بانتخابات الرئاسة.

خفاجي: وضعت برنامجي إصلاحي شامل لمصر قبل ترشحي للرئاسة

في مايو 2011، بدأ أول طبيب يجري عملية نقل كبد بالتسعينات، مثلما يصف نفسه عبر صفحته بموقع "فيس بوك"، مسيرته مع السياسة، حيث سعى لجمع الـ22 ألف توقيع من أجل المنافسة بانتخابات الرئاسة حينها، حيث أرجع سبب رغبته في الترشح وقتها، وفقا لحديثه لـ"الوطن"، إلى أنه كان لديه برنامج شامل لإصلاح مصر أعده على مدى عدة أعوام، لكنه حصل فقط على حوالي 12 ألف توقيع وقتها، لذلك لم ينضم لقائمة المرشحين.

ورغم ذلك، انتشرت الأخبار عن "خفاجي" منذ منتصف 2011 وحتى إعلان القائمة النهائية للمرشحين بصفة "المرشح الرئاسي المحتمل"، حيث طالب بتطبيق حد الحرابة لحماية المواطنين من تكرار حالات قطع الطرق والخطف مقابل فدية، تارة، وأخرى أعلن فيها أن الفلاح يحتل قائمة اهتمامته، وثالثة بأن برنامجه يعتمد علي انتخاب هيئة تأسيسية من 222 عضوا بعدد أعضاء الدوائر الانتخابية في مصر لوضع دستور ديمقراطي للبلاد، بدلا من أن يرشح أعضاء مجلسي الشعب والشوري مائة شخصية لوضع الدستور.

وقبل أسابيع قليلة، جدد عميد معهد الأورام الأسبق رغبته في خوض سباق انتخابي جديد، مجلس النواب 2020 ، عبر صفحاته بموقع "فيس بوك"، والذين يضمون سيرة ذاتية طويلة من بينها أنه: "طالب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بتطبيق الديمقراطية عام 1990، وطالب نظيره السوداني عمر البشير بعد 5 أعوام بالخرطوم بالإصلاح السياسي، فضلا عن أنه حائز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم في 1980، بالإضافة لأنه ابتكر عملية جراحية لاستبدال المثانة المصابة بالسرطان بمثانة من الأمعاء والقولون، بجانب عمله في أمريكا ودراساته وجهوده العلمية العديدة".

خفاجي: كل مشكلة وليها حل عندي.. وهرجع النظام الإداري الإنجليزي

ركز المرشح رقم 45 بقائمة المرشحين الفردين، برنامجه الانتخابي هذه المرة على الإصلاح الاقتصادي الذي يراه أساس التطوير والنجاح، وفقا له، مضيفا: "أنا درست كل حاجة بطريقة علمية وأخدت رأي أساتذة الاقتصاد بالجامعات الأمريكية، وكل مشكلة عندي وليها حل".

ويرى الدكتور مدحت خفاجي أن عضو النواب يجب أن يكون نائبا عن الشعب بأكمله وليس دائرته فقط، لذلك سيسعى لتغيير نهج الاستثمار المباشر من خلال استعادة النظام الإداري الإنجليزي الذي وضعه اللورد كرومر قبل عدة عقود والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة كاليابان وكوريا الجنوبية، موضحا: "يعني الدولة تعمل مصنع وتشغله وتنجحه وبعدين تبيعه للمستثمرين".