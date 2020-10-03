"فودة" يعلن إعادة تخطيط المحاور المرورية بمدينة الطور

أعلن محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، عن تشكيل لجنة من إدارة المرور ومجلس مدينة الطور، لإعادة تخطيط المدينة مرورياً، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بها، بتكلفة استثمارية بلغت قرابة نصف مليار جنيه.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن أعمال التطوير تشمل إقامة محاور جديدة لعبور المشاه، وعدد من المطبات الصناعية بمواصفات عالمية وفي مختلف المناطق الحيوية في المدينة.

وأضاف أن اللجنة، التي تضم كلاً من العميد أحمد فتحي، مدير إدارة المرور، والمقدم آسر حسن، رئيس قسم العمليات بإدارة المرور، والرائد محمد الكونيني، رئيس قسم مرور الطور، قامت بمعاينة كل المناطق التي سيتم إنشاء محاور لعبور المشاه بها، وخاصةً شارع الكورنيش وأمام المدارس والمستشفيات بكافة أحياء مدينة الطور، بهدف حماية أرواح المواطنين، وتأمين عبورهم الشوارع والميادين.

وأوضح "فودة" أنه يجري العمل الآن على إعادة تخطيط مدينة طور سيناء مرورياً، لتتوافق مع حجم المشروعات التي تم افتتاحها من طرق جديدة، والتي تم رفع كفاءتها، وكذلك المشروعات الاستثمارية والترفيهية لخدمة المواطنين، مشيراً إلى أن إدارة المرور تقوم بعمل مطبات صناعية بالأماكن التي تشكل خطراً على المارة، ومناطق لعبور المشاه بالأكواد الدولية.

وأشار إلى أنه تم رفع 4 ميادين رئيسية، تمهيداً لرصد الحركة المرورية بها عن طريق كاميرات المراقبة الذكية، والتى تقوم بتحرير مخالفة المركبات في حالة ارتكاب أي مخالفه مرورية، وربطها بغرفه عمليات قسم مرور وتراخيص الطور.

وأكد أن هناك حملات مرورية مستمرة على طول الطرق السريعة والداخلية لضبط أي مخالفات، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية للحد من قوع الحوادث، وضبط مخالفات سائقي المركبات والسيارات، وقال إن هناك دوريات مرورية تقوم بالمرور في الشوارع والأحياء، داخل جميع المدن على مستوى المحافظة، لضبط السيارات المخالفة وتحقيق السيولة المرورية.