ضبط سيارة تلقي المخلفات بدائري قليوب.. "سائقها هرب وتركها"

ضبطت نائب محافظ القليوبية، إيمان ريان، خلال جولة تفقدية في نطاق مدينة قليوب، اليوم السبت، سيارة تابعة لإحدى الشركات، أثناء إلقاء حمولتها من القمامة، عند نزلة الطريق الدائري، وأمرت بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة، عقب هروب قائدها.

جاء ذلك أثناء المرور الميداني لنائب المحافظ القليوبية على مواقع منظومة النظافة بمختلف مدن المحافظة، للتأكيد على رؤساء المدن على أهمية إزالة رفع تراكمات القمامة من الشوارع، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، فضلاً عن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بناءً على تعليمات المحافظ، اللواء عبد الحميد الهجان.

وقالت نائب المحافظ إنه جرى التواصل مع الأجهزة الأمنية ورئيس المدينة، لتوقيع أقصى العقوبات والغرامات المشددة على مرتكبي المخالفة، لقيامهم بسلوك غير حضاري يضر بالبيئة، ويشوه المظهر الحضاري.

وتفقدت "ريان"، في وقت سابق، المحطة الوسيطة لاستقبال المخلفات بحي شرق شبرا الخيمة، للاطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولاً بأول، إلى مدفن "أبو زعبل"، للتخلص الآمن منها، ورافقها خلال الجولة رئيس مدينة شبرا، اللواء مجدي عناني، ورئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة الوسيطة بـ"القطاوي"، والمقامة على مساحة فدانين، حوالي 2000 طن في اليوم، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه، لخدمة أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.

وتابعت نائب المحافظ أعمال إزاله تراكمات القمامة من الشوارع، كما استمعت إلى شكاوى عدد من أهالي المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كافة التراكمات والمخلفات الصلبة، والحرص على سلامة وصحة المواطنين.

وأثناء جولتها بمنطقة "القطاوي"، تلاحظ سوء حالة النظافة في عدد من الشوارع الرئيسية، ومحيط مدرسة "علي مبارك"، فأمرت بتكليف رئيس الحي بسرعة العمل على إزاله كافة التراكمات الموجودة بـ"شارع 25 القطاوي"، وإرسال تقرير عاجل بما جرى إزالته.