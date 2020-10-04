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جمال عبد الرشيد سكرتيراً عاماً لجنوب سيناء قادماً من دمياط

كتب:

حماده الشوادفي
04:38 م | الأحد 04 أكتوبر 2020
محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء

أصدر وزير التنمية المحلية، اللواء محمد شعراوي، اليوم الأحد، قراراً بتعيين اللواء جمال عبد الرشيد، سكرتيراً عاماً لمحافظة جنوب سيناء.

جاء تعيين "عبد الرشيد" في منصب السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، خلفاً للواء نادر عشماوي، السكرتير العام السابق، الذي بلغ سن التقاعد، وكان السكرتير العام الجديد يشغل موقع السكرتير العامًا المساعد لمحافظة دمياط.

وتقدم محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، بالشكر والتقدير إلى اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام السابق، على جهوده المبذولة لخدمة محافظة جنوب سيناء، حتى اللحظات الأخيرة قبل بلوغه سن المعاش.

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