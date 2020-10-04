لأصحاب الأمراض المزمنة والسرطان.. مخاوف من تسبب مصل الإنفلونزا لمضاعفات

توصيات عدة ونصائح متداولة بكثرة في الآونة الأخيرة، للحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية، مع قرب موسمي الخريف والشتاء، لتقليل مضاعفات المرض وتخفيف الضغط علي الجهاز الصحي.

وحذرت الدكتورة آن موين رئيس قسم التأهب للإنفلونزا والاستجابة لها بمنظمة الصحة العالمية، أنه مع دخول فصل الشتاء، فإن انتشار عدوى الإنفلونزا في هذا الفصل في بلدان نصف الكرة الشمالي، يمكن أن يسبب عبئا إضافيا على الفئات الضعيفة وعلى الأنظمة الصحية في تلك البلدان، التي تبذل جهودا بالفعل منذ شهور، في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

في خضم انشغال الجميع بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، يتلقى أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السرطان، تحذيرات وهمية من الحصول على اللقاح، خشية أن يتسبب في إصابتهم بمضاعفات أو أثار جانبية، حسبما يتداول البعض عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماع، وهو ما نفاه أطباء المناعة والصحة العامة، بالتأكيد على أن أصحاب الأمراض المزمنة والسرطان هم الأولى بالحصول على التطعيم الموسمي للإنفلونزا.

مصباح: الفئات التي يجب امتناعها عن تطعيم الإنفلونزا أصحاب حساسية البيض أو الذين سبق حصولهم على التطعيم وسبب حساسية لهم

الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ واستشاري المناعة والتحاليل الطبية، وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجي، شدد على أهمية تطعيم الإنفلونزا لمرضى السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة، كالقلب والكلى والسكر وأمراض نقص المناعة "الإيدز"، وذلك لكونهم الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا، نافيا وقوع الضرر عليهم من الحصول على التطعيم الموسمي.

قد تظهر بعض الأثار الجانبية على الفئات السابق ذكرها، بعد الحصول على التطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية، وبحسب تصريحات مصباح لـ"الوطن"، تتمثل في الآثار الجانبية العادية للتطعيم كألم لمدة يوم أو يومين في مكان التطعيم، وأحيانا ارتفاع في درجة الحرارة، وتكسير في الجسم فقط لا غير، بحسب تعبيره.

وأوضح استشاري المناعة، أن الفئات التي يجب امتناعها عن الحصول على تطعيم الإنفلونزا، أصحاب حساسية البيض أو الأشخاص الذين سبق حصولهم على التطعيم، وسبب حساسية لهم.

نصر: أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السرطان هم الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا

وأيدته في الرأي الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة، بالتشديد على أهمية تطعيم الإنفلونزا الموسمية لأصحاب الأمراض المزمنة والسرطان، لوقايتهم من الإنفلونزا ومضاعفاتها التي تشبه أعراض كورونا حتى لا يقع الشخص تحت وهم الإصابة بكورونا ولتخفيف الضغط على الجهاز الصحي بالدولة.

وتابعت نصر في حديثها لـ"الوطن"، الجهاز المناعي لأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السرطان أضعف، وبالتالي هم أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا، والحل الأفضل هو الوقاية من خلال التطعيم، خاصة في ظل التحذير من الموجة الثانية لفيروس كورونا.