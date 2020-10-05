إنفوجراف.. أهم اختصاصات "النواب" و"الشيوخ"

أسابيع قليلة وتبدأ عملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب، ولكن مع عودة مجلس الشيوخ للحياة مرة أخرى، أثيرت تساؤلات حول الاختلافات الموجودة بين المجلسين، وهو ما ترصده «الوطن» فى السطور الآتية.

مجلس النواب

التشريع

إقرار المعاهدات والاتفاقات

إقرار الخطة والموازنة

الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

مناقشة بيان رئيس الجمهورية

تعديل الدستور

إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ

مجلس الشيوخ

دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية

دعم السلام الاجتماعى

يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

يؤخذ رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

يؤخذ رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة

يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب

يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية