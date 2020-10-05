لو متجوز جديد.. خطوات نقل الزوجة من بطاقة والدها إلى الزوج إلكترونيا

إذا كنت متزوجا حديثًا يمكنك الآن نقل زوجتك إلى بطاقة التموين الخاصة بالزوج بدلا من الأب، في خطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع "مصر الرقمية".

تستعرض "الوطن" خطوات نقل الزوجة من بطاقة والدها إلى بطاقة الزوج، من خلال خدمة ضم أفراد أسرتي ...

خدمة ضم أفراد أسرتي من التموين

يتم ضم الزوجة إلى بطاقة الزوج من خلال الدخول على موقع "مصر الرقمية" واختيار خدمة ضم أسرتي والضغط على "ابدأ الخدمة" من هنـــــا.

يقوم الزوج بتسجيل بياناته ورقم الهاتف المحمول والدخول على بيانات البطاقة.

يقوم بالضغط على إضافة المزيد من أفراد أسرتك من الدرجة الأولى، ثم اضغط على المربع بجانب كلمة أوافق على الشروط والأحكام والضغط على التالي.

سوف تظهر صفحة تطلب بيانات الشخص المضاف ونوع القرابة، ويتم اختيار إضافة ثم التالي.

سيطلب منك تأكيد المعلومات اضغط على التالي.

ستظهر لك رسالة "تم ضم أفراد أسرتك بنجاح".

وخلال 15-30 يومًا يتم ضم الزوجة إلى بطاقة الزوج.

تلك الخدمة تقدم عبر موقع بوابة مصر الرقمية فقط، وبسبب أنها في المرحلة التجريبية فلم تكتمل كافة الإجراءات، وبالتالي بعض الأشخاص قد يظهر لديهم "مواطن غير مستحق" أو لا توجد بيانات للعائلة" وفي هذه الحالة يجب التوجه إلى المكتب التابع له العميل والتقديم بشكل تقليدي في المواعيد التي سيتم الإعلان عنها، لأن خدمة نقل الزوجة ما زالت موقوفة بالمكاتب.

الزوجة غير المدرجة (المحرومة) أو المحذوفة بالخطأ حاليًّا ليست لها إضافة، وفي حال أن الزوجة هى رب الأسرة في بطاقة أهلها لا يجوز نقلها على بطاقة زوجها.