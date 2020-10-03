باحث: تنظيم الإخوان عراب الجماعات الجهادية في المنطقة والعالم

قال محمد ربيع الديهي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، هي عراب الجماعات الجهادية في المنطقة والعالم، مدللًا على ذلك تصريحات مستشار التركي ياسين أقطاي منذ سنوات، بأن تركيا يجب عليها التحالف مع الإخوان، باعتبارها على علاقة وطيدة بالجماعات الإرهابية، وهو ما يعبر عن مدى أهمية الإخوان، في تحريك هذه الجماعات على مستوى العالم والوطن العربي.

وأضاف "الديهي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى: "تركيا تتحالف مع قطر، لتفتيت الدول العربية وشاهدنا هذا في الدعم الإخواني في ليبيا وسوريا، والتدخل في اليمن وبدء التحركات في اليمن بشكل معلن".

وتابع، أن إيران وتركيا قوى لديها مصالح مشتركة مع أجندة جماعة الإخوان الإرهابية، التي لا تؤمن بالوطن، وظهر ذلك عندما هددت الجماعة عقب عزلها من حكم مصر في عام 2013، أنها تخير الشعب المصري بين العنف أو أن تعود للحكم مرة أخرى.

وطالب الباحث في شئون الحركات الاسلامية، الدول العربية بالتحرك لتحجيم نفوذ جماعة الإخوان، خاصة في دول المغرب العربي، موضحًا أن هذا التيار، له سيطرة في الجزائر، ولكن تونس تحاربه بكل شراسة، الأمر ما يجعله يهاجر إلى أوروبا، ويحاول نشر فكر الجماعة في القارة العجوز.

وأكد، أن التحرك المصري في عام 2013، تابعه تحركات عربية واسعة في دول الخليج، ممثلة في الإمارات والمملكة العربية السعودية، للقضاء على جماعة الإخوان والفصائل التابعة لها.