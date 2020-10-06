المدارس الفنية بالغربية تنتهي من استعدادات كورورنا والعام الدراسي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بالأمس، عن الانتهاء من الاستعدادات التي يقوم بها قطاع التعليم الفني بالوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد وفي ضوء اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه شارك في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة كل من الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، وهاشم جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، ومحمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني، وبحضور مدير عام التعليم الفني، ومدير إدارة التعليم الصناعي، ومدير إدارة التعليم الزراعي، ومدير إدارة التعليم التجاري والفندقي، ومدير إدارة التعليم المزدوج.

كما تناول الاجتماع عرضا لخطة الدراسة بمدارس التعليم الفني والمناهج في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، كما تضمن أيضاً عرضا للتدريبات التي سيؤديها المعلمين بقطاع التعليم الفني على شرح المناهج الرقمية.

كما بين وكيل التعليم أن نائب الوزير كشف عن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية قبل يوم 10 أكتوبر الجاري حفاظا على صالح الطلاب والطالبات.

من ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة، أن لجنة الأتوبيس الطائر تنطلق بصفة يومية مستمرة لكل الإدارات التعليمية للمتابعة الدائمة والوقوف على بيان جاهزية جميع المدارس بالمحافظة.