تعرف على خطوات حجز موعد تحليل PCR إلكترونيا للراغبين في السفر

خصصت وزارة الصحة والسكان المصرية للمواطنين، موقعًا إلكترونيًا للراغبين في الحجز لإجراء تحاليل السفر للخارج وإصدار شهادة تتضمن عدم الإصابة بأمراض فيروسات الكبد والإيدز وأيضًا إجراء تحاليل فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في إطار منع التكدس والزحام عن طريق الحجز المسبق قبل الذهاب للمعامل المركزية.

وتستعرض "الوطن" خطوات الحجز المسبق لـ تحليل PCR عن طريق الموقع الإلكتروني الذي خصصته المعامل المركزية على النحو التالي:

ويتطلب لإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد إحضار أصل جواز السفر، وأصل بطاقة الرقم القومي، ويمكنك حجز الموعد عن طريق اختيار تاريخ التحليل، وعدد المسافرين، وجهة السفر، ومكان الفحص، ثم تحديد موعد إجراء الفحص، والذي يختلف باختلاف جهة عمل الفحص.

ووفقًا لعدد المسافرين، يتم إدخال بعض بيانات كل مسافر على حدة، وهي رقم جواز السفر، والاسم رباعي باللغة الإنجليزية، والجنسية والرقم القومي وتاريخ الميلاد واختيار النوع، وإدخال المسمى الوظيفي ورقم الهاتف.

وأشارت المعامل إلى أنّه لا يتم الدخول لإجراء التحليل إلا برقم الحجز، إذ يمكن للراغبين الاستعلام عن الحجز عن طريق إدخال رقم جواز السفر وجهة السفر.

وجاءت عناوين المعامل المركزية لإجراء التحليل على النحو التالي:

محافظة القاهرة

- الإدارة المركزية للمعامل: 19 شارع الشيخ ريحان – عابدين.

- مستشفى حميات العباسية: امتداد شارع رمسيس – مدينة نصر.

- مستشفى هليوبوليس العام: ميدان هليوبوليس- النزهة.

- المعهد القومى للكبد: 10 شارع القصر العينى ميدان فم الخليج.

محافظة الجيزة

- مستشفى حميات إمبابة: كورنيش النيل - إمبابة.

محافظة الإسكندرية

مستشفى حميات الإسكندرية: لومبروزو-الحضرة - أمام مستشفى ناريمان.

محافظة أسوان

- مستشفى حميات أسوان: شارع كلية التربية – مستشفى صدر أسوان.

محافظة الأقصر

- مستشفى حميات الأقصر: الزناقطة – نجع محمد موسى.

محافظة أسيوط

- مستشفى صدر أسيوط الوليدية: ميدان أسماء الله الحسنى بجوار مديرية الصحة.

محافظة الإسماعيلية

مستشفى حميات الإسماعيلية: كوبرى الجلاء - مدينة الإسماعيلية.

محافظة البحر الأحمر

- المعمل المشترك بالغردقة: شارع التربية والتعليم - الدهار.

محافظة البحيرة

- المعمل المشترك بدمنهور: شارع الجمهورية بجوار مستشفى الصدر.

محافظة الدقهلية

- مستشفى المنصورة الدولي: خلف ستاد المنصورة.

محافظة الشرقية

- المعمل المشترك بالشرقية: شارع التجنيد بجوار مستشفى صدر الزقازيق.

محافظة الغربية

- مستشفى حميات طنطا: شارع المدارس - طنطا.

محافظة الفيوم

- مستشفى الفيوم العام: شارع النبوي المهندس بجوار مديرية الصحة.

محافظة المنوفية

- مستشفى حميات شبين الكوم: ميت خلف – مركز شبين الكوم.

محافظة المنيا

- جراحات اليوم الواحد بسمالوط: عرب الزينة كوبري الشريعي سمالوط.

محافظة الوادي الجديد

- مستشفى حميات الخارجة: ميدان الشعلة - الخارجة.

محافظة بني سويف

- المعمل المشترك ببنى سويف: مدينة الزهور شارع صفية زغلول.

محافظة بورسعيد

- مستشفى حميات بورسعيد: شارع الثلاثيني أمام ستاد بورسعيد.

محافظة جنوب سيناء

- مستشفى الطور العام: أمام محطة شرق الدلتا – طور سيناء.

- مستشفى شرم الشيخ الدولي: شرم الشيخ – جنوب سيناء.

محافظة دمياط

- مستشفى حميات دمياط: باب الحرس - دمياط.

محافظة سوهاج

- مستشفى أخميم المركزي: طريق أخميم - سوهاج.

محافظة قنا

- مستشفى حميات قنا: أمام نقابة المهندسين - قنا.

محافظة كفر الشيخ

- مستشفى الزعفرانة: الزعفرانة – الحامول.

محافظة مرسى مطروح

- مستشفى النجيلة: طريق مطروح طريق الإسكندرية الصحراوي.