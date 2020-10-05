ضبط 9 أطنان أغذية فاسدة و11 ألف لتر سولار "مهرب" بالشرقية

أسفرت الحملات التفتيشية التي شنتها مديرية التموين في محافظة الشرقية لضبط الأسواق بمختلف مراكز المحافظة، عن ضبط 9 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و11 ألف لتر سولار، و650 لتر بنزين "مهربة"، قبل بيعها في السوق السوداء.

وأكدت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، فايزة عبد الرحمن، أن الإدارات التموينية المختلفة شنت العديد من الحملات المفاجئة على الأسواق، خلال شهر سبتمبر الماضي، لضبط المخالفين وإحكام الرقابة على الأعمال التجارية المختلفة.

وأضافت أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 3 آلاف و192 محضراً متنوعاً، منها 2167 محضراً لمخابز بلدية وسياحية، تنوعت ما بين نقص وزن، وغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى 1025 محضراً بالأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

وتابعت وكيل وزارة التموين أنه تم ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر، منها 9 أطنان و124 كيلوجرام مواد متنوعة، منها دقيق مدعم، ولحوم فاسدة، وسلع تموينية تشمل أرز وسكر وزيت وفول، بالإضافة إلى ضبط سلع غير غذائية، منها 11 ألف لتر سولار، و650 لتر بنزين، و900 "سرنجة" طبية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشارت إلى استمرار الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التجارية، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية، لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

وأضافت أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لضبط الأسواق، وإحكام الرقابة على الأسعار، ومراقبة سلامة المنتجات، والتصدي لظاهرة الغش التجارى.