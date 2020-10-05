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610 "كشوفات مجاني" في القافلة الطبية الثالثة بالغربية

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
07:03 م | الإثنين 05 أكتوبر 2020
610 كشف مجاني في القافلة الطبية الثالثة احتفالا بالعيد القومي 222 للغربية

610 كشف مجاني في القافلة الطبية الثالثة احتفالا بالعيد القومي 222 للغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنطلاق فعاليات القافلة الطبية الثالثة، بقرية "شبراقاص" بمركز السنطة ضمن ٤٠ قافلة أعلنت عنها المحافظة احتفالًا بالعيد القومي الـ 222  خلال شهر أكتوبر.

ضمت القافلة تخصصات "الرمد والأطفال والباطنة والجلدية والمخ والأعصاب والعظام والأسنان" وقالت مصادر بالصحة إن القافلة وقعت الكشف الطبي على 610 مواطنين وصرفت العلاج بالمجان لجميع المترددين.

وقال المحافظ، إن تلك القوافل تأتي في إطار اهتمام المحافظة بتخفيف العبء عن الأهالي وتقديم الخدمات للمواطنين القاطنين بالقرى الأكثر احتياجا خلال الفترة المقبلة، موجهًا وكلاء الوزارات ورووءساء مجالس المدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية لاستكمال تنفيذ كافة الخطط والمشروعات التى تستهدف العمل علي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

من جهة أخرى، أكد محافظة الغربية أن صلاة الجمعة الماضية في السيد البدوي  جاءت في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وأنه لا نية لتنظيم احتفاليه بمولد السيد البدوي هذا العام تطبيقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد

 

 

 

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