مسؤول أمني بالغربية: احتجاز المتهم بحبس والدته العجوز داخل نيابة طنطا

أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية، أن الأجهزة الأمنية تحفظت على موظف متهم بحبس والدته العجوز داخل منزل أفراد العائلة بقرية كفر الشيخ سليم، داخل سرايا نيابة مركز طنطا؛ لحين سماع أقواله في الواقعة والتحقيق في الاتهام المنسوب إليه، بطمعه في معاشها، عقب وفاة والده منذ عده سنوات.

وأضاف المسؤول الأمني، أنه عقب ضبط المتهم وإحضاره حرر محضرا أمس لشقيقته، التي اتهمته بتعذيب والدته العجوز داخل منزلها بطنطا، واحتجزت الأخيرة وجار عرضها على النيابة العامة.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا العقيد محمد الدماطي، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، حول نشر فيديو لرجل احتجز والدته، وقيام بناتها بنشر تورط ابنها العاق.

وكشفت التحريات الأمنية أن الابن المذكور، صادر بحقه أحكام خاصة بإيصالات أمانة وشيكات بدون رصيد، وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبطه واقتياده إلى ديوان مركز طنطا.

وأضاف مصطفى حسن محمود، زوج ابنه السيدة المضارة "الضحية"، صاحبه الـ78 عاما، وتسمى جازية مصطفى رسلان حسين، ولديها 6 بنات وولد يدعى مصطفى بيومي جوهر، 57 سنة، ويعمل موظفا إداريا بمديرية التربية والتعليم، ومتزوج من أربع سيدات.

وأوضح زوج ابنة السيدة المحبوسة، أنه منذ عام توفي حماه، وبعدها انتقلت حماته للعيش مع زوجته في منزله بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، خاصة أنها تعاني من أمراض المخ والأعصاب، وكانت تلقى رعاية كاملة من زوجته وشقيقتها.

وأشار زوج الابنة، إلى أن نجل السيدة المحبوسة عندما علم أن معاش والدته التي حصلت عليه بعد وفاة والده 4000 جنيه، قرر الاستيلاء عليه، موضحا في البلاغ إلى أن الأخير استغل عدم وجوده في المنزل، وعمله في إيطاليا وفرنسا، العام الماضي، وذهب إلى منزل شقيقته، وتعدي عليها، وأخذ والدته بالقوة وتحت تهديد السلاح، ومنع شقيقاته من رؤيتها لمدة عام، ووضع جنزير وقفل على باب المنزل؛ ما دفعهن إلى نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.