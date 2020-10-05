غدًا .. فصل التيار الكهربائي بمدينة طور سيناء للصيانة

أصدرت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، بيانًا، اليوم الاثنين، يفيد بفصل التيار الكهربائي غدًا خلال الفترة الصباحية، بداية من الساعة 9.30 صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً، لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة.

وأكد البيان أنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن حي النصر و قرية الوادي، وجميع المدارس، و المخابز، و المحلات بحي النصر وقرية الوادي، وناشدت الشركة المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربية، إلا بعد استقرار التيار الكهربائي.

كانت محافظة جنوب سيناء أعلنت عن تدشين فرق صيانة لمراجعة شبكة الكهرباء في جميع أنحاء المحافظة وصيانتها قبل فصل الشتاء لضمان عدم تضررها من الأمطار والسيول.