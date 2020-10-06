منذر قفراش: الإخوان أخطر من داعش.. وهددوني بالقتل حتى لا أفضحهم

قال منذر قفراش، رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، إنه تلقى تهديدات هاتفية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد المداخلة الأولى مع برنامج "الحياة اليوم" الأسبوع الماضي، التي أعلن فيها عن مؤتمر صحفي من أجل كشف مؤامرات الإخوان، ويمتلك وثائق تدينهم.

وأضاف "قفراش" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الإخوان هاجموا المقر من جديد، وحاولوا سرقته وتكسيره، وتُرك له رسالة تهديد بها أنه عميل للمخابرات المصرية والإمارات والسعودية وإسرائيل، "هذه جمل الإخوان المسلمين وتهديداهم، وأنه إن تم نشر الوثائق سيُقتلوني".

وتابع أن الأمن الفرنسي منع المنتدى من نشر الصور والفيديوهات الخاصة بتكسير المقر، موضحا أنه ندد بتكسير المقر واقتحامه للمرة الثانية من خلال بيان، تم من خلاله إبلاغ الرئيس الفرنسي بخطورة ما تعرضوا له، خاصة أن هناك نفوذ قطري تركي واسع في أوروبا، ولديهم علاقاتهم في أوروبا، وأكدوا على رفضهم كل التبرعات والدعم المالي، وأن التمويل سيكون من خلال المنتدى فقط، موجهين الشكر لكل المؤسسات التي ترغب في تمويلهم، والهدف الأسمى بالنسبة للمنتدى كشف مؤامرات تنظيم الإرهاب الإخواني.

وأشار إلى أن الإخوان أخطر من داعش، داعش "مغفلين" يستخدمون السلاح بوجوه مكشوفة، الإخوان يعملون بصمت وبفكر إرهابي يريدون نشره في العالم، وضربه في الدولة المدنية، يريدون استنزاف الشعوب وقوتهم والتلاعب بالعقيدة السامية لدى المواطنين، هذا التنظيم أخطر من داعش بكثير.

وواصل: "طالبنا خلال البيان بتصنيف الإخوان كأنه تنظيم إرهابي من قبل البرلمان الفرنسي، وأشادنا بقرار ماكرون بوضع حد للمدارس الدينية التي يشرف عليها التنظيم، والتدقيق في الجمعيات الخيرية الموجودة، والتدقيق في مكتساباتهم وأرباحهم، نحن أول من طالب بكل ذلك".