قفراش: ثروة الإخوان 120 مليار دولار جنيه بحسب تقرير أمريكي

قال منذر قفراش، رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، إنه حصل على تفويض كرئيس للمنتدى، بأن يتم كشف جزء من الوثائق والإيميلات التي تفضح قيادات الإخوان على القنوات المصرية، وسيقدم بعض التسجيلات والإيميلات لإذاعتها.

وأضاف "قفراش" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه وصل له تسجيل هاتفي مؤخرا سيمد البرنامج به، بخصوص قيادات إخوانية في أوروبا، لديهم خطة يتحدثون فيها عبر التسجيل، أن أعضاء الجماعة في مصر المرضى بكورونا، ينزلون في الشوارع، ويتعاملون ويسلمون على الجيش والقوات المسلحة والشرطة، من أجل نشر المرض بشكل قوي بين أجهزة الأمن والإدارات المختلفة.

وتابع: "لم أستطع الدخول في مداخلات بالأمس مع أي برامج بسبب دخولي المستشفى، ولكن التسجيل وصلني أمس، من خلال اختراق الإيميل الخاص بقيادي إخواني، يتواجد في لندن يعطي فيه أوامر بنشر كورونا في القيادات الأمنية والإدارات والإعلاميين".

وواصل: "يقولون من يموت سيكون شهيد عند الله، ومن يموت منهم كافر، سأمد الحياة اليوم بهذا التسجيل نسخة منه، لفهم استراتيجية وخطة الإخوان، تجاه قوات الشرطة في الفترة المقبلة".

ولفت إلى أن تنظيم الإخوان حول العالم، يملك حوالي 120 مليار دولار حول العالم، بحسب تقرير لمنظمة أمريكية نشرت هذا الأمر، ولكن بعد دراسة المنتدى وجد أن المبالغ التي يملكوها ضعف ذلك، موضحا أن المركز المالي للإخوان في لندن

وأشار إلى أن المنتدى أعطى أوامر لفتح مقر آخر في واشنطن لكي يكون المنتدى وسط الإعلام الأمريكي، لأن الإخوان يستهدفون هذا الإعلام بشكل كبير، ولا يوجد أي تتبع قضائي أو إعلامي للإخوان هناك، لا يوجد صورة للإخوان والمؤامرات والتخريب في سوريا وليبيا وغيرها.

وأردف أنه تم تقديم تفويض لفتح مقر في واشنطن سيتم افتتاحه رسميا آخر الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إعطاء تفويض لفتح مقر آخر في جنيف، لأن المنظمات الحقوقية معظمها في جنيف، والإخوان متواجدين بقوة في جنيف أيضا.

وشدد على أن المنتدى يرفض أي تمويل خارجي، ويتعامل بقدراته الذاتية، ونجح في ذلك، حيث استطاع في عامين فقط في كشف أكثر المؤامرات خطورة على الوطن العربي وعلى الدولي المصري.