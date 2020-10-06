بريد الوطن .. مبادرة من نوع خاص ضد كورونا

فى الآونة الأخيرة يثير انتشار فيروس كورونا المستجد قلقاً بالغاً فى أنحاء العالم، وبالرغم من الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، وازدياد التنمر على الجيش الأبيض والجيش البرتقالى اللذين يساهمان بشكل فعال فى محاربة الوباء.

قرر بعض الأفراد عمل مبادرة من نوع خاص، حيث إنهم يقومون بتغسيل ضحايا كورونا الغُسل الشرعى، وتكفينهم والصلاة عليهم، ودفنهم بالشكل اللائق، وإن وصل الأمر بهم لنزول القبر معهم وتلحيدهم فهم على استعداد تام دون مقابل أملاً فى أن يتقبل الله هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، مع الأخذ بالأسباب وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشاره. وكان من ضمن المساهمين، على عبود أحمد القرعانى، مدرس بإحدى مدارس قرى المحاميد قبلى، بمركز أرمنت محافظة الأقصر، أطلق تلك المبادرة الطيبة بعد المشاهد التى رآها وتعرّض لها أهالى ضحايا كورونا فى محافظات أخرى جرّاء رفض الدفن والتغسيل والتكفين خوفاً من انتقال العدوى، وهو ما جعله يبادر ويبدأ هو بنفسه بنشر «بوست» على إحدى مجموعات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ليعلن تطوعه بالقيام بذلك الأمر، حتى فوجئ بتفاعل الكثير من الشباب معه مبدين استعدادهم للحذو مثله فى تلك الخطوة.

أسماء عبدالخالق

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