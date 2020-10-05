عمرو أديب يستنكر دعوات جمهور الزمالك للتظاهر: "هي البلد ناقصة؟"

استنكر الإعلامي عمرو أديب، دعوات التظاهر التي أطلقها بعض مشجعي نادي الزمالك، على منصات التواصل الاجتماعي، احتجاجا على قرار اللجنة الأولمبية، القاضي بوقف رئيس النادي عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 أعوام.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "بلاش مليونيات، ذنب البلد إيه؟! هي البلد ناقصة؟! ده خلاف بين الزمالك واللجنة الأولمبية".

وأكد، على ضرورة أن يكون للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دور واضح في هذا الأمر: "مش هنستنى الناس تتحرك يوم الأربعاء، ووزارة الشباب قدام النادي والتعصب مش هيوصلنا لشيء، والوضع سخونته بتزيد، ويجب أن نسمع أصواتا عاقلة في الفترة المقبلة وأن تتحدث مع الجماهير بالعقل".

وشدد، على ضرورة التعامل مع دعوات جمهور الزمالك للتظاهر بمنتهى الجد، لافتًا إلى أنه خلاف قانوني بين اللجنة الأولمبية ونادي الزمالك: "الصمت جريمة وإحنا في ورطة حقيقية ويجب أن نتكاتف لحلها، ولو مكنش وزير الرياضة هيتدخل دلوقتي هيتدخل امتى؟! لازم يناشد كل الأطراف بتهدئة وسائل الإعلام".