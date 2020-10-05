استجابة لأولياء الأمور.. فتح فصل جديد بـ"تمريض الطور"

استجاب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لطلب أهالي مدينة الطور، الخاص بإلحاق أبنائهم بمدرسة التمريض بالمدينة، الذين يتراوح مجموعهم ما بين 270 إلى 273 درجة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التواصل مع الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأكد أن شروط القبول بالمدرسة تنطبق على هؤلاء الطلاب، حال توفر فصل جديد.

وأكد المحافظ في تصريح له، اليوم، أن مدرسة التمريض بمدينة الطور تسمح باستقبال 30 طالبًا جديدًا، حال تجهيز فصل جديد بالمدرسة، وسيجري الإعلان عن افتتاحه قريبًا.

وطالب أولياء أمور الطلبة بسرعة لقاء السكرتير العام للمحافظة في حضور وكيل وزارة الصحة، ومدير مديرية الإسكان، ومدير مديرية التربية والتعليم لدراسة الموقف واتخاذ القرار.