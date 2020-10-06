عمرو أديب عن مشروع محور سمالوط بالمنيا: هذه أموالكم ردت إليكم

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالمشروعات القومية التي شهدتها محافظات صعيد مصر، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، واستعرض تطوير محطات المياه بمحافظة المنيا.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "المياه مكنتش بتنزل من الحنفية، محدش بيشوف الحاجات اللي بتتغير، والأشياء التي لم تكن موجودة، مكنش في مجاري، كان في رشاحات، واتصرف مليارات".

وأشاد أديب، بمحور سمالوط في محافظة المنيا، قائلًا، إنه مشروع عظيم، إذ أنه حمى عددا كبيرا من المواطنين من الغرق: "هذه أموالكم ردت إليكم، الناس تشوف حاجتها، ده للناس وللبشر مش معمول لمسؤول، إن حياتهم تتغير، وده البديل اللي مكنش موجود، وده ضمن 5 محاور في الصعيد، سد عالي تاني".