بينهم شيبة وأبو الليف.. مرشحون يستعينون بالمطربين لكسب التأييد في القليوبية

لجأ عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، إلى إظهار دعم ومساندة بعض الفنانين والمطربين لهم في الترشح للمنافسة؛ أملا في كسب شريحة من محبيهم، وخاصة المطربين الشعبين، والذين لهم جمهور عريض داخل الدوائر الانتخابية.

ففي دائرة بنها بمحافظة القليوبية، تداولت رابطة محبي المرشح أدهم عطية، مستقل، رمز التمساح، فيديو يجمعه بالمطرب أحمد شيبة، داخل أحد الأماكن بالمدينة؛ وأعلن الأخير تأييده له، موجها رسالة لأبناء بنها وكفر شكر، قائلا: "إن شاء الله الأستاذ أدهم محمد عطية رقم 10، رمز التمساح، بالتوفيق، إن شاء الله بنها كلها، وراك حبيب قلبي".

وطالبت الأصوات التي ظهرت في الفيديو المطرب أحمد شيبة، بغناء مقطع غنائي لدعم المرشح أدهم عطية.

وفي شبرا، دشنت حملة تأييد للمرشح أحمد عبد الهادي بكير، حماة الوطن، رقم 9، رمز التاج، فيديو دعائي؛ لدعم المرشح، شارك فيه المطرب أبو الليف، والفنان محمد عبد الرحمن، وإسماعيل فرغلي، علي خلفية لأغنية: "أنا واحد ما بين ملايين"، مطالبين بدعم المرشح والحشد له في الانتخابات، متمنين له التوفيق.

وتشهد أجواء الإنتخابات بالقليوبية، مع بدء مرحلة الدعاية، حالة من الصراع، خاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا التي تحولت لمسرح للدعاية الانتخابية، وبث فيديوهات السيرة الذاتية، ورسائل الترشح للمرشحين المختلفين، مستغلين الأغاني الوطنية والموسيقي الحماسية.

واستغل المرشح جمال كوش، الذي يخوض المعركة عن دائرة بنها مستقلا، أغنية "مكانك في القلوب يا جمال"، والخاصة بمسلسل السيرة الذاتية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتكرر الأمر ذاته مع سعيد ندا، مرشح دائرة بنها وكفرشكر، الذي اختار إحدى الأغاني الوطنية؛ للترويج لنفسه، وهي "واقف في وش الرياح"، للمطرب علي الحجار، والخاصة بأحد المسلسلات، فيما بث المرشح المستشار محمد المسلمي بنفس الدائرة برومو دعائيا، مصحوبا بأغنية "اخترناه.. اخترناه"، وأخرى بعنوان: "أنا وسط ناسي".

فيما بث المرشح عزيز سابق، الذي يخوض الانتخابات عن مستقبل وطن رقم 2 بدائرة مركز طوخ وقها، برومو دعائيا، بعنوان "سألنا الناس عن رأيهم في الحاج عزيز"، والذي أظهر تأييد عددا من المواطنين من السيدات والشباب والكبار له.

يذكر أن لجنة الانتخابات بمحكمة بنها الإبتدائية، برئاسة المستشار صبري البنا، رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد،، أمين عام المحكمة، أعلنت الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب، الذين سيخوضون السباق الانتخابي على 16 مقعدا فرديا، تم تخصيصها في 6 دوائر بالمحافظة، بعد استيفاء كافة الأوراق والشروط الخاصة بهم.

واستقبلت المحكمة، تنازلا رسميا من المرشح نجيب لطفي، فردي مستقل بدائرة شبرا الخيمة؛ ليصبح إجمالي المرشحين المقرر خوضهم المنافسة 227، بالدوائر الانتخابية الست بالمحافظة، بينهم 21 إمراة، بعد إستبعاد 15 مرشحا بسبب التجنيد والكشف الطبي، وتعاطي المواذ المخدرة، وعدم استيفاء الأوراق الرسمية للترشح.

وجاء توزيع المرشحون بالدوائر الانتخابية على النحو التالى، دائرة شبين القناطر 24 مرشحا، بينهم سيدة، وطوخ وقها 34 بينهم سيدتين، وبنها وكفر شكر 35 وتعد الدائرة الوحيدة التى خلت من تواجد العنصر النسائي في السباق، وشبرا الخيمة 57 بينهم 12 سيدة، وقليوب والقناطر الخيرية 36 بينهم 6 سيدات، والخانكة والخصوص والعبور 41 بينهم سيدتين.