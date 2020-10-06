ضبط مصنع لـ"غش" زيوت المحركات وسط الزراعات بتلا

شن فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة برئاسة مدير المتابعة والتقييم، إبراهيم عصام الدين، المشرف العام على الفرع، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص، لـ"غش" زيوت محركات السيارات، في إحدى المناطق الزراعية بمدينة تلا.

وتبين للحملة أن المصنع يقوم بتجميع زيوت المحركات المستعملة، ويعيد تعبئتها في عبوات مكتوب عليها أنه منتج بدولة الإمارات العربية المتحدة، بغرض بيعها لجمهور المستهلكين على خلاف الحقيقة، باستخدام وسائل "الغش والتدليس".

وتمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط 130 كرتونة، تحتوي كل واحدة منها على 5 "جراكن" بلاستيك، غير مدون عليها أي بيانات، معبأة بزيوت مغشوشة، سعة "الجركن" الواحد 5 لترات، بإجمالي 650 "جركن"، بالإضافة إلى 5 براميل معدنية، سعة الواحد 200 لتر، بإجمالي 1000 لتر، جميعها معبئة بالزيت وغير مدون عليها أى بيانات.

كما تم ضبط عدد 2 "فنطاس"، بسعة واحد طن لكل منهما، معبأين بالزيت، وغير مدون عليهما أية بيانات، بالاضافة إلى "فنطاس" ثالث، سعة طن ويحتوي على 700 لتر من الزيوت، غير مدون عليها أى بيانات.

وأسفرت الحملة أيضاً عن ضبط عدد 2 ماكينة تقليب زيت، إحداهما سعة 8 أطنان مملوءة بمقدار 4 أطنان زيوت مجهولة المصدر، والأخرى سعة 1 طن، كما تم ضبط عدد 62 "جركن"، سعة 20 لتر، معبأة بزيوت مجهولة المصدر، وعدد 1ماكينه تعبئة جراكن زيت.

بلغ إجمالي المضبوطات 8.6 طن زيوت مغشوشة ومستعملة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، جنح أمن دوله طوارئ مركز شرطة تلا، وإحالة المحضر للنيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.