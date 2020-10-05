محافظ المنوفية يكرم عامل نظافة ويوزع مساعدات لمتضرري الفيضان بأشمون

كرّم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، العامل محمود مرسى الدكر، بقطاع نظافة الوحدة المحلية بقرية "طه شبرا" ومنحه مكافأة مالية، تقديراً لتفانيه وإخلاصه في العمل.

وأكد المحافظ أن تكريم عمال النظافة يأتى إيماناً لما يقومون به من دور هام في الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري، مشيراً إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم بما يضمن حياة كريمة وأمنة.

وأعرب العامل "محمود الدكر" عن سعادته بهذا التكريم، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على ما لمسه من إهتمام بعمال قطاع النظافة وحرصه على تحسين قطاع تحسين البيئة.

علي صعيد متصل، قام اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بتوزيع 63 كرتونة مواد غذائية و 120كيلو لحوم و (30) شيكارة دقيق و (30) علبة حلوى المولد النبوى الشريف علي الأسر المتضررة من إرتفاع منسوب مياه نهر النيل بقرية دلهمو البحرية والقبلية بمركز ومدينة أشمون، رافقه محمد موسى نائب المحافظ والدكتورة ريموندا رفعت شنودة عضو الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، فى إطار خطة محافظة المنوفية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لها فى أوقات الأزمات.