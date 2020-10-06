"ريمدسفير" محور حديث زعماء العالم في مواجهة وباء كورونا

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعدما غادر مستشفى وولتر ريد العسكري، عقب تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، وقال كبير موظفي البيت الأبيض فى تصريحات له سابقة إن الرئيس "يؤدي مهام عمله"، ويتمتع "بمعنويات مرتفعة"، مضيفا أنه يتناول عقار الريمدسفير للعلاج من الفيروس.

ويستعرض "الوطن" فى هذا التقرير علاج الريمدسفير واستخدامه فى مصر في مستشفيات العزل.

-أثبت عقار ريمديسفير لعلاج فيروس "الإيبولا" نجاحه حتى الآن في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ تفشي جائحة كورونا حتى الآن، ووصفه وزير الصحة البريطاني بأنه أكبر خطوة إلى الأمام.

- أظهرت الدراسات العلمية بالفعل نتائج واعدة تشير إلى أن عقار ريمدسفير يسرع وقت الشفاء بمعدل أربعة أيام.

- يعد الريمدسفير واحدا من الأدوية الوقائية باعتباره مضادا للفيروسات، وتم ملاحظة تحسن حالة المرضى المصابين بأمرض خطيرة في بريطانيا، اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

- وأعلن وزير الصحة البريطاني في مؤتمر صحفي له موافقته على استخدام الدواء بشكل أوسع، قائلا: "ربما تكون هذه أكبر خطوة إلى الأمام في علاج مرضى فيروس كروونا منذ بداية الأزمة".

- أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لاستخدامه في علاج مصابي كورونا في الأول من مايو الجاري، فيما أعلنت بريطانيا عن استخدامه بعدما حصلت على موافقة إدارة الأغذية والأدوية في وقت مبكر عن الولايات المتحدة.

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، قد أكد في مؤتمر علمي قبل أيام حضرته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن نتائج استخدام "ريمديسيفير" بمصر إيجابية، وتماثل النتائج العالمية.وتوقع "حسني"، توسيع منظمة الصحة العالمية دواعي استخدام الدواء في المرحلة المقبلة، لفائدته لمرضى الحالات البسيطة والمتوسطة.

وتعتبر مصر من أوائل دول العالم التي استفادت من عقار "رمديسيفير"، عقب عمل شركة إيفا على إنتاجه ضمن أول 3 مصانع في العالم عملت على إنتاج الدواء، وذلك بشراكة مع شركة جلياد ساينسيز العالمية.