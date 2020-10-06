بسبب التزويغ.. إحالة العاملين في 6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

أحال الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بـ6 مراكز شباب للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك في إطار التزام الشباب والرياضة بمتابعة مراكز الشباب، حيث كلف مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية بتشكيل لجنة متابعة برئاسة هاني حجاج، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، وعضوية محمد محمدي من العاملين بالإدارة، لمتابعة انتظام العمل بمراكز الشباب في نطاق المحافظة.

وشملت المتابعة إدارتي شباب بنها وطوخ، وتبين من خلالها وجود مراكز مفتوحة وتواجد العاملين، وسط مراعاة الإجراءات الاحترازية، والاهتمام بنظافة المباني الإدارية، وصالات اللياقة البدنية، وقاعات الأنشطة، ولوحات الإعلانات مفعلة بالخطة الشهرية للأنشطة الشبابية والرياضية، وأنشطة الطلائع.

وكشفت اللجنة تغيب العاملين بمركز شباب السلام بساحل دجوي، وغلق مراكز (كفر طحلة - دجوى- طنط الجزيرة - جزيرة الأحرار)، فأمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشئون القانونية، للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقصيرهم وغلق المراكز في أوقات العمل الرسمية.

وكان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عقد في وقت سابق اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية والإدارات العامة بالمديرية، بحضور وليد الفرماوي، وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان، معاون المدير العام لشؤن الرياضة، لمناقشة الاستعدادات الجارية لماراثون الدراجات في احتفالات السادس من أكتوبر.