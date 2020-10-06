بدء إحلال وتجديد خط مياه "نصر النوبة" بتكلفة 20 مليون جنيه

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، العمل فى مشروع الإحلال والتجديد للخط الجديد بتكلفة 20 مليون جنيه، اليوم، لإنهاء مشكلة مياه الشرب بنصر النوبة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ أشرف عطية.

وقال صابر حسين رئيس، مركز ومدينة نصر النوبة، إن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب من محطة رافع وادي العرب لزيادة تدفقات المياه وتغذية شبكات مدينه نصر النوبة والقرى والمناطق الواقعة فى نطاقها.

ولفت إلى أن الخط الجديد سيكون بقطر ٦٠٠ مللى و بطول ٤,٣ كم وبتكلفه ٢٠ مليون جنيه، وخلال الأسبوع القادم ستبدأ عملية الصيانة فى الخط المغذي لمحطة رافع وادي العرب القادم من محطة فطيرة بكوم أمبو بقطر ٧٠٠ مللي وذلك فى المواقع التى تعانى من كسور وتسريب على طول الخط الذى يصل إلى 12 كم ما سيؤدي إلى ضخ كميات أكبر من المياه لمحطة رافع وادي العرب وبالتالى لمدينة وقرى نصر النوبة .