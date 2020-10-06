بالأسماء.. 14 مرشحا للنواب بدائرة "كوم أمبو" في أسوان

تنشر "الوطن" أسماء المرشحين الـ14 الذين سيخوضون انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، عقب إعلان الكشوف النهائية من خلال اللجنة المشرفة.

وجاءت الأرقام والأسماء والصفة الحزبية والرموز الانتخابية كالتالي:

1- خالد رضوان، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

2- أحمد حسين خليفة، مستقل، رمز الأسد.

3- محمد عبدالسيد مناع، مستقل ، رمز الغزال.

4- محمد يوسف، مستقل، رمز الحصان.

5- عمر داغر، مستقل، رمز السفينة.

6- يسري أمين الفارس، مستقل، رمز الصقر.

7- نجوى محمود عثمان "أم مؤمن"، مستقلة ، رمز ماكينة الخياطة.

8- محمود عليان، مستقل، رمز الكف.

9- حمدي أبو جامع، مستقل ، رمز ساعة اليد.

10- إبراهيم جبران، مستقل ، رمز السد العالي.

11- محمد عبدالواحد البنا، مرشح عن حزب النصر، رمز المدفع.

12- المستشار مارك سمير، مستقل، رمز التمساح.

13- العمدة نادر أبو المجد، مستقل، رمز عنقود العنب.

14- المستشار محمد سليم، مستقل، رمز طائرة الهليكوبتر.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت اليوم، الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى، التي تشمل "مدينة أبو سمبل السياحية، قسمي أول وثان أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو"، ويتنافس فيها 35 مرشحًا على مقعدين فردي.

يتنافس 14 مرشحًا في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، ويتنافس 13 مرشحًَا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 28 مرشحًا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي، ليبلغ إجمالي المرشحين 90 مرشحًا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.