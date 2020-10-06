النيابة تخلي سبيل نجل "المسنة المحبوسة" بطنطا.. الاتهامات باطلة

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بالغربية، توجيهات عاجلة للمستشار بلال محمود، رئيس النيابة، اليوم، بإخلاء سبيل المدعو "م. ب. ج”في البلاغ المقدم ضده من شقيقته التي اتهمته بحبس والدتهما بالمنزل لمدة عام كامل طمعًا في معاشها، لعدم إدانته ونفي الاتهامات المقدمة فى حقه من جانب الأم وشهود العيان.

وانتقل فريق من النيابة العامة بطنطا، إلى منزل "جازية مصطفى رسلان" 76 عامًا بقرية كفر الشيخ سليم، أمس، وبسؤالها عن البلاغ المقدم من ابنتها الصغرى "ولاء" بشأن قيام ابنها الأكبر بحبسها داخل المنزل ومنع شقيقاته من زيارتها، طمعًا في معاشها، نفت الاتهامات الموجهة إلى نجلها.

وأوضحت أنها تعيش داخل غرفة برفقه أحفادها وابنها وزوجته فى أجواء أسرية سعيده لافتة بقولها "أعز الولد ولد الولد وبنات وشباب ابني الكبير بالدنيا كلها فهو اللى ساترني بعد وفاة أبوه وربنا يباركلي فيه يارب العالمين ".

واشارت إلى أن خلافات بين ابنها الأكبر وشقيقاته دفعتهن إلى اتهامه بتلك التهمة الباطلة لافتة إلى أن معاشها لا يتجاوز 2500 جنيه وتنفقه على شراء الأدوية والاهتمام بأحفادها، ما دفع شقيقاته إلى اتهامه بالباطل، مشيرة إلى أنها تعاني من أمراض مزمنة "ضغط وسكر" وسبق أن تعرضت لوعكه صحية مفاجئة منذ 3 أشهر ما دفع نجلها الأكبر لاستضافتها داخل منزله لتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها وعلقت قائلة: "ابني بار بيا الحمد لله طول عمره".

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية ضبطت موظفًا بالتربية والتعليم في العقد السادس من عمره بسبب اتهامه بحبس والدته المسنة لمدة عام داخل منزلها بقرية كفرالشيخ طمعا في الاستيلاء على معاشها.

وأفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية أن الأجهزة الأمنية تحفظت على الموظف المتهم بحبس والدته بسرايا نيابة مركز طنطا لحين سماع أقواله فى الواقعة والتحقيق فى الإتهام المنسوب إليه وحرر المتهم محضرًا أمس ضد شقيقته التي اتهمته بتعذيب والدته العجوز وتم حجز شقيقته وعرضها على النيابة العامة لإتخاذ شئونها.

تعود أحداث الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغًا من شرطة النجدة بشأن انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يحتجز والدته داخل منزلها، وكشفت التحريات الأمنية أن الابن المذكور صادر صادر بحقه أحكام خاصة بإيصالات أمانة وشيكات بدون رصيد، وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز طنطا .

وقال "مصطفى حسن محمود" زوج ابنة السيدة المسنة أنها تبلغ من العمر 78 عامًا وتدعى جازية مصطفى رسلان حسين، ولديها 6 بنات وولد يدعى مصطفى بيومي جوهر 57 سنة ويعمل موظفًا إداريًّا بمديرية التربية والتعليم ومتزوج من أربع سيدات .

وأوضح أنه منذ عام توفي حماه وبعدها انتقلت حماته للعيش مع زوجته في منزله بمدينة تلا بمحافظة المنوفية لأنها تعاني من أمراض مزمنة وكانت تلقى رعاية كاملة من زوجته وشقيقتها.

وأشار إلى أن نجلها عندما علم أن معاش والدته التي حصلت عليه بعد وفاة والده 4000 جنيه، قرر الاستيلاء عليه مشيرا في البلاغ إلى أن نجل السيدة المحبوسة استغل عدم وجوده في المنزل وعمله في إيطاليا وفرنسا، العام الماضي، وذهب إلى منزل شقيقته وقام بالتعدي عليها وأخذ والدته بالقوة وتحت تهديد السلاح، ومنع شقيقاته من رؤيتها لمدة عام ووضع جنزير وقفل على باب المنزل لمنع شقيقاته من رؤية والدتهن، الأمر الذي دفعهن إلى نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي .