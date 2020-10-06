حسني: الموجة الثانية لكورونا لم تهاجم أي دولة وستظهر أولا في الصين

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر ليست الدولة الوحيدة المشاركة في تجربة لقاح كورونا، حيث تحاول كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة التوصل للقاح، مشيرًا إلى أن مصر تشارك أيضًا في لقاح صيني بمشاركة عدد من الدول العربية.

وأضاف "حسني"، خلال لقاء خاص في برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الموجة الثانية من كورونا لم تأت في أي دولة في العالم حتى الآن، وأن ما يحدث في الدول المختلفة حاليًا هو استمرار للموجة الأولىن موضحًا أن أعداد المصابين بالفيروس في حالة ارتفاع وانخفاض.

وتوقع أن تكون الصين أول دولة تظهر فيها الموجة الثانية، لأن معدلات الإصابة انخفضت فيها إلى 5% ولم تحقق أي دولة هذه النسبة.

ونصح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بتناول لقاح الإنفلونزا الموسمية، لأن أعراضها تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لذلك فإن تناول اللقاح سيوفر الوقت على المريض وعلى المستشفيات التي ستجرى الفحوصات وتتابع حالة الشخص حتى يتم التأكد من عدم إصابته بكورونا.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن منظمة الصحة العالمية ولجنة مكافحة العدوى الأمريكية أصدرتا بيانًا، طالبتا فيه الأشخاص بتناول لقاح الإنفلونزا الموسمية خاصة الفئات العمرية الأولى بالرعاية، وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر ومرضى الصدر ومرضى الأورام، مشيرًا إلى أن اللقاح متوافر في هيئة المصل واللقاح وبعض الصيدليات الكبرى، ولافتًا إلى عدم وجود أعراض جانبية عدا وجود احمرار في موضع الحقنة.

واستبعد "حسني" انتقال كورونا من الأم الحامل المريضة إلى طفلها، بسبب عدم انتقال الفيروس عن طريق الدم أو المشيمة أو الهواء، وشدد على ضرورة تقوية المناعة عن طريق التغذية السليمة والتهوية الجيدة وعدم التدخين والنوم الجيد والتوتر.