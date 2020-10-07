حظك اليوم الأربعاء 7-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يرتبط علم الأبراج بعلم الفلك ارتباطًا وثيقًا، حيث ينقسم إلى 12 برجًا لكل برج صفاته التي يختلف بها عن غيره، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك قدرة على إظهار مواهبك ويدفعك لتلبية حاجة الآخرين وتعرف كيف تأسرهم.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويعدك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تقضيها اليوم مع الأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على أمور مالية ومهنية، فقط راجع خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد في مواجهة برجك وعليك أن تهتم بمن تحب تفاديا للصدام واهتم أيضا بصحتك وسلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بالطاقة وبالموهبة التنظيمية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يمدك القمر بالثقة في النفس وتغمرك كلمات الإعجاب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تجعلك مقبلا على الحياة وتشعر بالتفاؤل والرضا، بشرط ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر وقد يساعدك أحد الأصدقاء على إيجاد حلول جذرية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع أن تقاوم المشاعر السلبية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يصيبك بالعصبية.. أنت بحاجة للسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. كن لطيفا مع الأهل والأحباب واعتمد اللباقة والدبلوماسية.. وحافظ على توازنك النفسي.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالحماس.. تتمتع بمخيلة خصبة وتبدو ملهما وتميل نحو المغامرة وتجربة كل جديد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك مما يجعلك ساطعا وتعرف كيف تجذب إليك الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ويوافق تاريخ ميلادها 30 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك تأثيرا قويا إذا قدمت آراءك اليوم بدبلوماسية وموضوعية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات والوقوع في أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الحدة مع شريك حياتك وأن تظهر رغباتك بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يجعلك مُصرّا على صنع المعجزات، لكن بالصبر تنجز الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يدعمان حياتك العاطفية والاجتماعية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم أفكارا رائعة وقد يعدك ذلك بفرج مادي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وفي الأفق لقاءات ناجحة وتقترب ممن تحب ببساطة والوقت مناسب لإصلاح علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الأفلاك تطالبك اليوم أن تحترس من النصب أو الاحتيال وكن متكتما وحذرا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وقد تميل لاسترجاع خبرات مؤلمة.. لا تندم على ما فات فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.