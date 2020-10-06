فيديو.. المفرج عنهم بالعفو الرئاسي: "الفرحة مش سيعانا وبنشكر السيسي"

عبّر السجناء المُفرج عنهم بقرار جمهوري بمناسبة الاحتفال بانتصارات ذكرى أكتوبر عن سعادتهم بهذا القرار، والذي شمل 2081 على مستوى السجون المصرية.

وقالت إحدى السجينات: "الحمد لله إني طلعت بعفو بـ6 أكتوبر فرحانة عشان خاطر بنتي نفسي أربيها وأبدأ حياة جديدة معاها"، وأضافت أخرى: "عندي 4 أولاد ومبسوطة أوي إني خارجة لهم وأكيد هما مبسوطين والفرحة مش سيعاني".

وأضاف أحد السجناء: "النهارده يوم بالنسبة لي أكني لسه مولود من جديد وبشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي"، وأكد آخر أنه تعلم الكثير من الأشياء داخل السجن مثل الأكلات، لافتا إلى أنه أستفاد من السجن بشكل كبير.

وأشارت إحدى السجينات، إلى أن إدارة السجن كانت تهتم بهم صحيًا وثقافيا: "المستشفى كانت فيها تجهيزات كاملة، وفيه اهتمام عشان فيروس كورونا"، وتابع آخر: "الرعاية داخل السجن كويسة جدًا، ومش ناقصنا أي حاجة زي الأكل والرعاية الطبية مستمرة، وكل يوم كشوفات ومحدش كان ناقصه حاجة".

وكان قطاع السجون أفرج بعد عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، عن 1822 نزيلا، والإفراج الشرطي عن 259 نزيل.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، رقم 553 لسنة 2020، بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لسنة 2020، وكذا لائحة قانون السجون بشأن الإفراج تحت شرط عمن استوفوا شروط الإفراج.

وتواصل وزارة الداخلية تطبيقها لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.