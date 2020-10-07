صور.. انقلاب سيارة مواد بترولية على "زراعي إسكندرية" بالبحيرة

أصيب سائق بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة نقل "فنطاس" محملة بمواد بترولية، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، صباح اليوم الأربعاء، أمام مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.

تسبب الحادث في إغلاق الطريق المؤدي إلى الإسكندرية، بسبب غرق الأسفلت بالمواد البترولية، وانقلاب السيارة بعرض الطريق، في الوقت الذي دفعت فيه إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، بسيارات إطفاء، تحسباً لاندلاع النيران بها.

ومن جانبه، قال المهندس سعد الله رشوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوحمص، إن مسؤولي الوحدة المحلية هرعوا إلى مكان الواقعة، فور وقوع الحادث، كما تم الدفع بلوادر وسيارات الكسح التابعة للوحدة المحلية، حيث تم شفط المواد البترولية وتغطية الطريق بالرمال لإزالة آثار الحادث، وسحب السيارة المتسببة في الحادث بعيداً عن حركة مرور السيارات، وفتح الطريق مرة أخرى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بلاغاً يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعي، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية، وجرى استدعاء سيارات الإطفاء والإسعاف، وتم التعامل مع الحادث من قبل الحماية المدنية والوحدة المحلية.

وأكدت مصادر لـ"الوطن" أن الحادث أسفر عن إصابة السائق بسحجات وكدمات بسيطة، وتلف 2 عمود كهرباء على الطريق الزراعي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.